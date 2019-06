गैजेट डेस्क. श्याओमी अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस को भारतीय बाजार में बढ़ा रही है। गुरुवार को श्याओमी इंडिया के चीफ मनु जैन ने कहा कि कंपनी देशभर के 150 शहरों में गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस शुरू करेगी। इस सेवा में ग्राहक द्वारा बुक किए गए एमआई प्रोडक्ट को 24 घंटे के भीतर उस तक पहुंचाया जाएगा। सर्विस का लाभ लेने के लिए ग्राहक को एमआई डॉट कॉम पर फास्ट डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर 49 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

कंपनी ने 2018 में सबसे पहले एक्सप्रेस डिलीवरी (वन-डे डिलीवरी) सर्विस को बेंगलुरु में शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया था कि इस सर्विस में ग्राहक को 24 घंटे के भीतर ही प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा, जिसके बदले में कस्टमर से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मनु कुमार जैन ने ट्वीट के जरिए लोगों को इस नए सर्विस के बारे में जानकारी दी कि गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस एमआई डॉट कॉम पर मिलने वाले 90 से ज्यादा प्रोडक्ट पर लागू होगी, सुविधा का लाभ देशभर के 150 शहरों के ग्राहक उठा सकेंगे। इसके लिए 3PM बजे तक ऑर्डर करना होगा।

