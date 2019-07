Dainik Bhaskar Jul 16, 2019, 04:03 PM IST

गैजेट डेस्क. एमआई ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट रिचार्जेबल एलईडी लैंप को पेश कर दिया है। इसकी क्राउडफंडिंग 18 जुलाई से शुरू होगी। फिलहाल एमआई ने इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। एमआई भारत में अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। जिसके तहत कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को पेश कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने सुपर बेस वायरलेस हेडफोन को लॉन्च किया है जिसकी कीमत 1,799 रुपए है। यह अमेजन और एमआई इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

18 जुलाई से शुरू होगी क्राउडफंडिंग



एमआई के रिचार्डेबल एलईडी लैंप 18 जुलाई को 12pm बजे से एमआई डॉट कॉम पर क्राउडफंडिंग के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसकी कीमत की पुष्टि नहीं की गई है। यह लैंप सिंगल व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा जिसमें राउंड बेस स्टैंड, लॉन्ग स्लिम पोल और बल्ब को होल्ड करने के लिए टॉप पर सिलेंड्रिकल लैंप होगा मिलेगा।

श्याओमी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने ट्विटर पर अनाउंसमेंट कर लैंप के फीचर्स का वीडियो शेयर किया

Mi fans, here's another #MiTurns5 surprise! 🤗



Introducing #MiRechargeableLEDLamp!



➡️ 3 brightness levels

➡️ Up to 5 days battery life

➡️ Perfect emergency light solution

➡️ Portable & easy to carry



Crowdfunding starts, 18th July, 12pm on https://t.co/lzFXOcGyGQ! #Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/TyPww7Kdt9