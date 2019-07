श्याओमी ने ट्विटर के जरिए अपने फैंस को यह जानकारी दी कि एमआई सुपरबेस वायरलेस हेडफोन 15 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाएगा। इसे 12am बजे से एमआई डॉट कॉम और अमेजन से खरीदा जा सकेगा। इसमें 20 घंटे की बैटरी लाइफ और 40 एमएम डायनामिक ड्राइवर दिए गए हैं। इसकी अन्य डिटेल्स लॉन्चिंग के समय ही सामने आ पाएगी।

Prepare to #BreakTheWire. Because the #MiSuperbassWirelessHeadphones are almost here. Launches on 15th July, midnight, on https://t.co/D3b3QtmvaT & @amazonIN.

Learn more: https://t.co/zc9hEuDWW9 pic.twitter.com/ZbY4vZKlv7