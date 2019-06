Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 03:38 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी 15 जुलाई को भारत में अपने 5 साल पूरे करेगी। अपनी पांचवी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने भारत में एमआई टर्न 5 कैंपेन शुरू किया है, जिसमें कंपनी 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इसी क्रम में कंपनी अपने एमआई बियर्ड ट्रिमर को लॉन्च कर चुकी है। यानी अब चार प्रोडक्ट लॉन्च करना बाकी है।

श्याओमी इंडिया के सीईओ मनु जैन ने ट्विटर पर दी थी जानकारी

Mi Fans! Super excited: "@xiaomiindia is turning 5⃣" 🖐️



This journey of becoming India's most loved tech. brand has been incredible ❤️❤️ #1 Smartphone, #1 Smart TV, #1 Powerbank & #1 Wearable brand.



Calls for celebrations. 🎉 Check the video to know more.#MiTurns5 💖 #Xiaomi pic.twitter.com/wKVgrEb6po