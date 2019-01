Dainik Bhaskar Jan 02, 2019, 11:30 AM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी श्याओमी ने नया साल आते ही अपनी दो टीवी की कीमतों में दो हजार रुपए तक की कटौती कर दी है। कंपनी ने जिन टीवी की कीमतें कम की हैं, उसमें एमआई एलईडी स्मार्ट टीवी 4A (32 इंच), एमआई एलईडी टीवी 4C प्रो (32 इंच) और एमआई एलईडी टीवी 4A प्रो (49 इंच) शामिल है। इस बात की जानकारी श्याओमी इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दर कम होने की वजह से टीवी की कीमतें कम की गई हैं।

अब इतने में खरीद सकते हैं इन टीवी को

श्याओमी के मुताबिक, एमआई एलईडी स्मार्ट टीवी 4A (32 इंच) की कीमत 1,500 रुपए कम होकर 12,499 रुपए हो गई है। वहीं, एमआई एलईडी टीवी 4C प्रो (32 इंच) की कीमत में 2,000 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद इसे 13,999 रुपए में खरीद सकते हैं। जबकि एमआई एलईडी टीवी 4A प्रो (49 इंच) में सिर्फ 1 हजार रुपए की कटौती की गई है और अब इसकी कीमत 30,999 रुपए हो गई है। इन टीवी को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mi.com पर जाकर खरीदा जा सकता है।

BOOM! Great news for all our Mi Fans. Starting the #NewYear with a bang! 🥳



Make the most of the new GST rule and get your hands on your favourite TV from India's #1 Smart TV Brand. Price drop upto ₹2000, effective from today! ✌️#HappyNewYear #MiTV @MiTVIndia pic.twitter.com/lIkLjfZq6r