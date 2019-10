Dainik Bhaskar Oct 17, 2019, 04:27 PM IST

गैजेट डेस्क. श्याओमी के पॉपुलर सब-ब्रांड रेडमी ने 10 करोड़ नोट सीरीज स्मार्टफोन बेचने का कीर्तिमान बना लिया है। चीनी कंपनी श्याओमी ने हाल ही में कंफर्म किया कि 2014 में हुई नोट सीरीज लाइनअप की लॉन्चिंग से लेकर अबतक वे दुनियाभर में 10 करोड़ रेडमी नोट डिवाइस की बिक्री कर चुकी है। श्याओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्चर मनु जैन ने ट्वीट के जरिए फैंस को जानकारी दी। कंपनी ने बुधवार को ही भारतीय बाजार में लेटेस्ट नोट 8 सीरीज लॉन्च की। इसकी शुरुआती कीमत 14999 रुपए है।

बजट स्मार्टफोन मार्केट को टार्गेट करते हुए श्याओमी ने सबसे पहले मार्च 2014 में रेडमी नोट सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो चीन के साथ भारतीट बाजार में में भी काफी लोकप्रिय रही। इस सीरीज के लेटेस्ट फोन रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो शामिल है, जिन्हें बुधवार (16 अक्टूबर) को भारत में लॉन्च किया गया। इसे अगस्त 2019 में चीन में लॉन्च किया गया था। रेडमी नोट 8 प्रो में हीलियो जी90टी प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप विद 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, 4500 एमएएच बैटरी और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह रेडमी स्मार्टफोन की लेटेस्ट लाइनअप है।

मनु जैन ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी

I would personally like to thank Mi fans world over for the tremendous success of the #RedmiNote Series.🙏

We've sold 100 MILLION of them across the globe.😇

Today, we're going to add to the list with our best ever #RedmiNote yet. 😍#64MPQuadCamBeast #Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/eGS8m2qWMI