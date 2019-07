Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 12:44 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी श्याओमी 17 जुलाई को भारत में एमआई पॉप 2019 इवेंट होस्ट करने जा रही है। दिल्ली में होने वाले इस इवेंट में कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है साथ ही ग्राहकों के लिए कई गेम और सरप्राइज भी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसी इवेंट में कंपनी अपने लेटेस्ट रेडमी के20 सीरीज स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर सकती है। कंपनी पहले ही रेडमी के20 सीरीज को चीन में लॉन्च कर चुकी है।

श्याओमी इंडिया के सीईओ मनु जैन ने ट्विटर के जरिए इवेंट की जानकारी दी। जैन ने बताया कि एमआई पॉप 2019 इवेंट को भारत में 17 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब कंपनी इसे भारत में होस्ट कर रही है। इस समय श्याओमी भारत में अपने पांच साल पूरे होने की खुशी में एनिवर्सरी भी सेलीब्रेट कर रही है।

