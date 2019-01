श्याओमी ने जिस फोल्डेबल स्मार्टफोन का वीडियो शेयर किया है, वो सिर्फ इसका प्रोटोटाइप है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जियांग ने लिखा, "हमारे प्रेसिडेंट और को-फाउंडर बिन लिन की तरफ से मैं श्याओमी के इस स्पेशल स्मार्टफोन का वीडियो शेयर करते हुए एक्साइटेड हूं। ये दुनिया का पहला डबल फोल्डिंग फोन है।"

Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi #foldingphone #technology pic.twitter.com/iBj0n3vIbW