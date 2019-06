गैजेट डेस्क. ऑनलाइन आर्डर और फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो ने बुधवार को बताया कि कंपनी ने नई ड्रोन डिलीवरी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह टेस्ट हाइब्रिड ड्रोन को लेकर किया गया है। कंपनी का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी से ग्राहकों तक फूड डिलीवर करने के समय को कम किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि यहा 5 किमोमीटर की दूरी सिर्फ 10 मिनट में पूरी करता है।

कंपनी ने कुछ महीने पहले ही लखनऊ की ड्रोन स्टार्टअप कंपनी से हाथ मिलाया है। इस तकनीक से पार्सल डिलीवर करने के समय को कम किया जा सकेगा साथ ही पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैसी समस्याओं से भी निपटा जा सकेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वह डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार ड्रोन परिक्षण करने के लिए अलग से एक व्यवस्था भी तैयार कर रहा है जो दिशा-निर्देशों को पालन करेगा।

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल नें ट्वीट के जरिए दी जानकारी

We successfully tested a hybrid drone 🛩️ – fusion of rotary wing and fixed wings on a single drone; covered 5 kms in 10 mins with a peak speed of 80 kmph; with a payload of 5kgs.



Exciting times ahead!



For more details – https://t.co/e9qgGQy9ex pic.twitter.com/DbrUCmK2AW