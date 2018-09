सॉन्ग, माइम, फनी गेम्स से सेलिब्रेशन

चंडीगढ़ | टीचर और प्रिंसिपल के मूड को लेकर फनी सॉन्ग और उस पर एक्ट करना, पुराने और नए गानों की मेडली तैयार कर माइम डांस करना। ऐसे ही सेलिब्रेट किया गया होटल केएलजी में टीचर्स डे को। यहां पर आशियाना पब्लिक स्कूल की ओर से यह सेलिब्रेशन रखी गई। इसमें सेक्टर-46 के स्कूल के अलावा सेक्टर-9 के ब्रांच टीचर्स भी शामिल हुए। किसी ने सोलो सॉन्ग गाया तो किसी ने ग्रुप डांस किया। इसके अलावा गेम्स भी खिलाई गई। प्रिंसिपल मोनिका शर्मा ने बताया- हम हर साल टीचर्स डे को इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि टीचर पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। उनके इस योगदान के बदले में उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए जहां पर वह प्राउड फील कर सकें और एन्जॉय भी कर सकें।Shiksha, Sushma and AartiShally vij and Lalita parkashSukansha and ShammiAarti, Ravi, Yogesh and AartiDeepti , Anchal, Gurpreet, Manisha, Shweta, Anita, Amita and AnupamaTeachers Dance PerformanceBhawna and Shalini