व्हाइट थीम पर किट्टी पार्टी

चंडीगढ़ | पार्टी ऐसा माहौल है, जो हर किसी को सजने-संवरने का मौका देता है। साथ ही अपने स्टाइल स्टेटमेंट से परिचित कराने का। फैशन का यही रूप देखने को मिला सेक्टर-7 के दास्तान रेस्टोरेंट में। लेडीज क्लब की मेंबर्स हर बार की तरह अपनी किट्टी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए यहां इकट्ठा हुआ। सेलिब्रेशन के लिए व्हाइट सूट्स फैशन को चुना। फॉर्मल थीम पार्टी रखी। व्हाइट, ब्लू और ब्राइड रंगों के साथ। क्लब मेंबर्स ने पार्टी थीम के रंगों से अपनी ड्रेस में जोड़ा। फॉर्मल स्टाइल वाली एथनिक लुक के साथ अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाया। किट्टी को सेलिब्रेट करते हुए फनी गेम्स खेलकर खुद को एंटरटेन किया। साथ ही फोटो सेशन से अपने स्टाइल व सेलिब्रेशन को कैप्चर किया।Gunjan, Rashmeet and NidhiShivangi, Sonu, Payal and SushmaMonika, Swati and Marisha