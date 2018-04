Winner of Miss & Mr. PTC Punjabi-2017 with Actor Jimmy Shergill Actor Priti Sapru and BN Sharma बॉलीवुड और पॉलीवुड स्टार्स का अवॉर्ड शो चंडीगढ़ | सेक्टर-66 माेहाली...

Winner of Miss & Mr. PTC Punjabi-2017 with Actor Jimmy Shergill



Actor Priti Sapru and BN Sharma



बॉलीवुड और पॉलीवुड स्टार्स का अवॉर्ड शो



चंडीगढ़ | सेक्टर-66 माेहाली स्थित जेएलपीएल ग्राउंड में हुए 8वें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवॉर्ड्स में बॉलीवुड और पॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए। इसमें बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र सुनीता धीर और लिविंग लीजेंड सरदार फौजा सिंह को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया और एक्टर राकेश रोशन को स्पेशल रिकग्निशन टू इंडिया सिनेमा के लिए नवाजा गया। कई बॉलीवुड और पॉलीवुड फिल्म स्टार्स ने इस दौरान परफॉर्म किया। बीनू ढिल्लों, गैवी चाहल, सिम्मी चाहल और कॉमेडियन बलराज सयाल ने एंकरिंग की।



Actor Elli Avram



Actor Arjan Bajwa and Amrita Raichand



Actor Sunita Dhir with Friend



Singer Satinder Sartaj



Actor Karamjit



Singer-Actor Parmish Verma, Ninja and Amrit maan



Actor Neeraj Bhardwaj and Upasana Singh



Singer-Actor Amrinder Gill



and Sardar Sohi



Comedian Balraj Syal and



Actor Binnu Dhillon



Mukesh Gautam with Director Rakesh Rohan, Ravinder Narayan, Actor Jeetendra Kapoor and Prem Chopra



Writer-Director Amberdeep Singh



and Actor Isha Koppikar



Singer Dolly Guleria, Music-Composer Jatinder



Shah and Director Atul Sharma



Actor Sargun Mehta



Simi Chahal and Yograj Singh



Rana Jung Bahadur, Karmjit Anmol and Upasna Singh



बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर- फिल्म रब्ब दा रेडियो के लिए जयदेव कुमार



बेस्ट एडिटिंग- मनीष मोरे फिल्म सुपर सिंह के लिए



बेस्ट सिनेमेटोग्राफी -फिल्म जिंदुआ के लिए हरमीत सिंह



बेस्ट डायलॉग्स- फिल्म सरदार मोहम्मद के लिए तरसेम जस्सड़



बेस्ट स्क्रीनप्ले- फिल्म लाहोरिए के लिए अंबरदीप सिंह



बेस्ट स्टोरी-फिल्म रब्ब दा रेडियो के लिए जस ग्रेवाल



बेस्ट डिजिटल शॉर्ट फिल्म- फिल्म सुलगदी मिट्टी के लिए डॉ. साहिब सिंह



बेस्ट लिरिसिस्ट- मूवी सरवन से गीत दिशाहीन के लिए बीर सिंह



बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर- फिल्म लाहोरिए के लिए जतिंदर शाह



बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल- फिल्म किरदार -ए-सरदार के लिए नूरां सिस्टर्स



बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल- फिल्म चन्ना मेरेया के गीत हवा दे वर्के के लिए निंजा और फिल्म निक्का जैलदार 2 के गीत कली जोटा के लिए ऐमी विर्क



मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर -फिल्म निक्का जैलदार 2 का गीत कली जोटा



बेस्ट एक्शन- फिल्म जोरा 10 नंबरिया के लिए सलाम अंसारी



बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल- फिल्म रॉकी मेंटल के लिए जगजीत सिंह



बेस्ट रोल इन अ कॉमिक रोल- फिल्म वेख बरातां चलियां के लिए करमजीत अनमोल



बेस्ट डेब्यु फीमेल- फिल्म सरगी के लिए नवप्रीत बंगा और रूबीना बाजवा



बेस्ट डेब्यु मेल- फिल्म रॉकी मेंटल के लिए परमीश वर्मा



इंटरनेशनल पंजाबी सिनेमा डेब्यु आइकॉन अवॉर्ड- फिल्म ब्लैक प्रिंस के लिए सतिंदर सरताज



लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड- जितेंद्र कपूर, सुनीता धीर



स्पेशल रिकगनिशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा अवॉर्ड- राकेश रोशन



बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- फिल्म रब्ब दा रेडियो के लिए अनीता देवगन



बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- फिल्म अर्जन के लिए बीएन शर्मा



बेस्ट डेब्यु डायरेक्टर- फिल्म जोरा 10 नंबरिया के लिए अमरदीप गिल



क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस- फिल्म रब्ब दा रेडियो के लिए सिम्मी चाहल



क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्टर- फिल्म रब्ब दा रेडियो के लिए तरसेम जस्सड़



क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट फिल्म- सरदार मोहम्मद



बेस्ट डायरेक्टर- फिल्म लाहोरिए के लिए अंबरदीप सिंह



बेस्ट एक्ट्रेस- फिल्म लाहोरिए के लिए सरगुन मेहता



बेस्ट एक्टर- फिल्म लाहोरिए के लिए अमरिंदर गिल



बेस्ट फिल्म- लाहोरिए



मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ 2018- मंजे बिस्तरे



पंजाबी फिल्म अवॉर्ड्स 2018 के रिजल्ट





