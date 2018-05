गर्वनर भी पहुंचे गोल्फ कोर्स में...

चंडीगढ़ | वेलकम डिनर की सौगात और फिर गोल्फ टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर अपने हुनर का परिचय देना। कुछ ऐसा ही नजारा चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में नजर आया पीएचडी गोल्फ रीजनल गोल्फ टूर्नामेंट में। यहां पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गोल्फ टूर्नामेंट रखा। इसमें पीएचडी की नाॅर्थ रीजन की फैमिली जुड़ी। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी के सदस्य शामिल हुए। इसमें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स से लेकर चर्चित चेहरों ने शिरकत की। वहीं इस टूर्नामेंट में हरियाणा के गवर्नर प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी चीफ गेस्ट रहे और उन्होंने भी गोल्फ खेला। वहीं पार्टिसिपेंट्स ने गोल्फ से अपने स्पोर्टी क्लासी अंदाज को दिखाया। इनपुट: मधुप यादव



Kumar Aulakh, Bal V Sahgal ,



Vikram Sahgal and PS Pruthi



Partap Aggarwal, Arvind



Mehan, Dr. Agarwal



Dr. JS Bath



R.S. Sachdeva, Haryana Governor Prof. Kaptan Singh Solanki, Karan Gilhotra (PHD Chamber of Commerce, Co-Chairman, Punjab)



Harjeet Singh, HS Mumick, Dr. GD Rattan



Gayatri MM Singh, Meena Sondhi,



Rima Dhillon, Minna Batth



(Winners of the tournament) Dr. Jaspreet Batth, Shekhar Kapur



Vanya gilhotra, Dr. Ranjeet Mehta, Dimple Minocha, Ashu B Singh and VS Panag



Harman Sethi, Dr. Atul Sachdeva, HS Grewal and JS Sekhon