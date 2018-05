युवराज हंस के सूफी गीतों की रॉक नाइटआउट

चंडीगढ़ | असली मजा तो तब आता है जब नाइटआउट में कुछ अलग बात हो। इसमें डीजे के अलावा लाइव म्युजिक भी शामिल हो। सेक्टर-26 के मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज (मॉब) में एक ऐसा ही लम्हा बनता दिखा। पंजाबी सिंगर व एक्टर युवराज हंस की लाइव नाइटआउट रखी गई थी। इसमें युवराज ने अपने गीतों को कराओके स्टाइल में गया। सूफी गीतों को रॉक स्टाइल में मिक्स करते हुए पेश किया। साथ ही पार्टी लवर्स के कदमों को रुकने नहीं दिया। इस लाइव में शहर के फैशनेबल लोग नजर आए।



Mehak and Ashima



Pankaj, Shonali and Isha



Yuvraj Hans and Neeraj kharab



Singer Yuvraj Hans



Aamir