मीट एंड ग्रीट सेशन में डिजाइन पर बात

चंडीगढ़ | कैड यानि कॉम्प्रिहेंसिव जूलरी एडिड डिजाइन। यही इकलौता ऐसा फॉर्मेट है, जिसपर जूलरी बनती है। वक्त के साथ इस तरह की तकनीक को अपनाया जाना जरूरी है। गोल्ड जूलरी आसानी से बिक जाती है। अगर उसी जूलरी में डायमंड व स्टोन जैसा कुछ लगा हुआ है तो उसमें 60 फीसदी कीमत डायमंड या उसमें जड़े हुए स्टोन की होती है। जूलरी डिजाइनिंग से जुड़ी कई बातें शेयर की गई शहर में। जेम एंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और चंडीगढ़ सर्राफा एसोसिएशन की ओर से सेमिनार और मीट एंड ग्रीट सेशन रखा गया। मकसद था डिजाइनिंग टेक्नीक का ओवरव्यू देना। ग्रेडिंग व वेल्युएशन का बताना। इस सेशन मेंं शहर के नामी जूलरी ओनर्स हिस्सा बने। इनपुट: मधुप यादव



