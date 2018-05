पाॅप स्टाइल, लाइव म्यूजिक की बूमबास्टिक नाइटआउट

चंडीगढ़ | असली समां तो लाइव सिंगिंग से ही बनता है। म्यूजिक का ऐसा ही जश्न एलांते मॉल के पिरामिड लाउंज में हुआ। मौका बना वोकलिस्ट जीवन खन्ना के म्यूजिक से सजी बूमबास्टिक नाइटआउट के बहाने। इसमें इंडी, पॉप स्टाइल में लाइव सिंगिंग के रंग देखने को मिले। वाेकलिस्ट जीवन ने अपने रॉक स्टाइल में म्यूजिक को मिलाया। कभी अपनी परफॉर्मेंस से फ्यूजन में ले गए तो कभी एवरग्रीन हिंदी गीतों के जमाने में। इन्हें पंजाबी गीतों से मिलाकर पेश किया तो कभी अंग्रेजी गीतों को। इसके साथ ही कुछ सूफी कलाम भी पेश किए। इस नाइटआउट में पार्टी लवर्स म्यूजिक एंजॉय करते दिखे।



Party Lovers



Dikshant and DJ Suraj (Sunground)



Vocalist Jeewan Khanna



Shalvin, Anju Namisha, Raman, Barkha, Sonali and Pooja



Raj Tiwana , Rashalika (Miss North India) and



Gunbir Sidhu (MD, White Hills Prod. )



Barkha and Namisha