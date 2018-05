पूजा भट्ट के साथ डैडी की पार्टी

Director Mahesh Bhatt and MLA Rana Gurmeet Singh Sodhi Meet with Celeb चंडीगढ़ | म्यूजिक का लाइव सिंगिंग जश्न फ्लूड बार एक्सचेंज में हुआ। मौका था महेश और...

Director Mahesh Bhatt and MLA Rana Gurmeet Singh Sodhi



Meet with Celeb



चंडीगढ़ | म्यूजिक का लाइव सिंगिंग जश्न फ्लूड बार एक्सचेंज में हुआ। मौका था महेश और पूजा भट्ट की फिल्म पर आधारित प्ले डैडी के मंचन के बाद हुई पार्टी का। इसमें कॉमर्शियल व बॉलीवुड गीतों का रंग देखने को मिले। डीजे समीर और ताबिश ने म्यूजिक को अपने स्पिनिंग स्टाइल में मिलाया। कभी अपनी परफॉर्मेंस से फ्यूजन म्यूजिक के दौर में ले गए तो कभी एवरग्रीन गीतों के जमाने में। इन्हें पंजाबी गीतों से मिलाकर पेश किया तो कभी अंग्रेजी गीतों को। इस नाइट आउट में पार्टी लवर्स म्यूजिक एंजॉय करते दिखे।



Sameer



Actor Pooja Bhatt



Dr. Simar with Friend



Harry, Ginny Chawla, DJ Ashish Nagpal, Actor ChandraChur Singh, Prashant Sharma and Girish Nagpal



Abha Gautam Sharma and Navdeep Gill



Audience



Artist ready for the play



Reet Dhlllon