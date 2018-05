द सिंडिकेट बैंड के म्यूजिक से सजी नाइट

चंडीगढ़ | माहौल खुद ब खुद रॉकिंग बनता चला जाता है अगर म्यूजिक लाइव हो ताे। सेक्टर-26 के सत्वा लाउंज में म्यूजिक का ऐसा ही समां बनता दिखा। यह नाइट वोकलिस्ट साहिल द सिंडिकेट बैंड के म्यूजिक से सजी। उन्होंने अपने स्टाइल से हिंदी गीतों को सूफी स्टाइल में मिलाया। फ्यूजन स्टाइल में गीत गाए। साथ ही अपना बनाया म्यूजिक भी गुनगुनाया। गीत नेड़े-नेड़े, आदतां, गोवा लव और रंग रसिया जैसे गीतों पर पार्टी लवर्स को नचाया। इस पार्टी में इंडी और पॉप स्टाइल के रंग देखने को मिले। वोकलिस्ट साहिल अपनी परफॉर्मेंस से फ्यूजन म्यूजिक के दौर में लेकर गए। कभी एवरग्रीन हिंदी गीतों के जमाने में तो कभी वेस्टर्न म्यूजिक के दौर में। इस दौरान पार्टी लवर्स म्यूजिक एंजॉय करते दिखे।Ekta Malik with friendsDr. Neetu Narula and Madhur SaundhManav Mehra and Manpal NarulaNeha Sahni, Monika Khurana, Harjinder Khurana and Ushir SahniPartygoersVocalist SahilRasna and Rajvir