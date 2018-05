पार्टी को क्रिएटिव और नॉटी थीम दी

चंडीगढ़ | बात कपड़ों की हो, फुटवियर्स या फिर मेकओवर स्टाइल की। पार्टीज के बहाने फैशनेबल रंग देखने को मिले वुमंस एम्पॉवरमेंट क्लब की गेट टुगेदर में। पार्टी की दो ही वजह थी। पहला, मेंबर्स को आउटिंग का मौका देना। दूसरा, क्लब की किट्टी को सेलिब्रेट करना। इसलिए पंचकूला के फॉल्कन क्लब में मीट एंड ग्रीट पार्टी रखी गई। पार्टी को ब्रेनी क्रिएटिव और नॉटी थीम से जोड़ा गया। जहां ग्रुप की 25 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। वें वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न स्टाइल में पार्टी में पहुंचीं। पार्टी में बचपन की यादों को रिवाइव किया गया। पार्टीसिपेंट्स को वेस्ट मटीरियल से क्रिएटिव चीजें बनाने का टास्क दिया गया। पहले लेडीज ने गेम्स खेलकर प्वाइंट्स इकट्ठा किए। अपने प्वाइंट्स को पैसों से रिडीम कर वेस्ट चीजों को खरीदा। फिर उसमें क्रिएटिविटी के रंग भरे। इनपुट: मधुप यादवBinduDeepa and MeenakshiNeeru and PoojaSonu and RuchikaSwati and PoojaSwati, Nisha, Rajni, Beenu, Promila, Deepshikha and NishiAnanya, Arshiya, Riya and DiyaSippy,Aparna, Rajni, Deepa, Ruchika and Meenakshi