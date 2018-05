बॉलीवुड नाइट में कव्वाली, रॉक आैर हिंदी म्यूजिक

चंडीगढ़ | एक जोनर, जिसके अपने अंदर म्यूजिक की दर्जनों वेरिएशंस हैं। भंगड़ा, फिल्मी, जैज, रॉक, गजल से लेकर कव्वाली तक सबकुछ। यह है बॉलीवुड म्यूजिक। इसी जोनर में परफॉर्म करना बखूबी जानते हैं आर्टिस्ट जीवन खन्ना। एलान्ते के पैडलर्स लाउंज की बाॅलीवुड नाइट में वे परफॉर्म करने पहुंचे थे। जीवन ने म्यूजिक को अपनी रॉक स्टाइल में पेश किया। अपनी परफॉर्मेंस के अंदाज से पार्टी गोअर्स को म्यूजिक के अलग-अलग रंगों में लेकर गए। कभी सूफियाना रंग में, कभी सदाबहार हिंदी गीतों के जमाने में तो कभी पंजाबी गीतों के। इस नाइट आउट में रॉक व बॉलीवुड म्यूजिक के दीवाने हिस्सा बने। इनमें से ज्यादातर आंत्रप्रिन्योर्स थे।Music NightBand Jeewan KhannaAbha Gautaum with friendsPayal Jain, Gurpreet Kaur, Rashi Sood, Anju and Nripjeet WaliaSuchita Sharma and Sonia DudaManu, Shweta, Preeti and Nitin