स्ट्रिंग्स बैंड ने मैशअप स्टाइल में गाए गीत

चंडीगढ़ | गिटार की धुन हो, प्यानो की या फिर ड्रम्स की। लाइव धुनों का अपना ही एक रंग है। यह किसी भी माहौल को अपने अंदाज में सजाती चली जाती हैं। ऐसा ही लाइव नजारा देखने को मिला सेक्टर- 26 के द बुलेयार्ड लाउंज में। यहां नाइटआउट को स्ट्रिंग्स पार्टी के थीम से ट्विस्ट किया बैंड स्ट्रिंग्स एंड वुड्स की परफॉर्मेंस के साथ। बैंड के वोकलिस्ट ने स्ट्रिंग्स के अलग-अलग रंगों को बॉलीवुड और इंग्लिश गीतों के तालमेल से मिक्स किया। कभी मैश अप स्टाइल में गीतों को गाया तो कभी इन्हें कैरियो के स्टाइल में। इस नाइटआउट में पार्टी लवर्स का फैशनेबल मिजाज देखने को मिला।इनपुट: मधुप यादवHarjinder Khurana and Monika KhuranaHitesh and MonicaSwati and Dia MittalNeha and Ushir SahniJassi Kaur with friendsBand String-N-WoodAshish, Vineet, Anurag and Pradeep Mittalचंडीगढ़ | हम सभी मिलकर अपने दोस्त को सताएं। उसे मुबारकबाद देते हुए कुछ लम्हे बिताएं। मुलाकात एक यादगार पल में तब्दील हो जाए। इसी मकसद से शहर के गर्लीज क्लब ने अपने मेंबर शेशांत के लिए डिस्को थीम पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी। ग्रुप से जुड़ी 25 सोशलाइट्स इसका हिस्सा बनीं। वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न स्टाइल के साथ उन्होंने रैंप वॉक व डांस से अपने कॉलेज की यादों को रिवाइव किया। सेल्फीज भी खिंचवाई।CelebrationNisha and PoojaNeeru, Anupma, Ratika, Pooja and SushmaSeshant