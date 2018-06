सूफियाना अंदाज में बॉलीवुड पार्टी

चंडीगढ़ | म्यूजिक का एक रंग सूफियाना भी है। इसी रंग में अगर बॉलीवुड की धुनें शामिल हो जाएं तो माहौल रॉक एंड रोल वाला हो जाता है। परफॉर्मेंस का यही स्टाइल है स्ट्रीट जैमर्स बैंड का। यह सेक्टर-26 के सत्वा लाउंज में परफॉर्म करने पहुंचे थे। थीम था बॉलीवुड सूफी। मौका था क्लबिंग नाइटआउट का। बैंड के लीड वोकलिस्ट विजय ने बॉलीवुड व सूफी गीतों काे लाइव मिक्स किया। नए पुराने गीतों को एक के बाद एक ट्विस्ट करते चले गए। कभी अपने म्यूजिक को मॉडर्न सूफी बनाया तो कभी सदाबहार गीतों के साथ सूफियाना। इस नाइटआउट में सूफी म्यूजिक को पार्टी गोअर्स एंजॉय करते दिखे।इनपुट: मधुप यादवGitika Sahni and Sanna KohliNeeti, Mohini and IndiCharishm and Bhavna SehgalDr. Neetu and Manpal Singh NarulaAman Bal, Shivani, Jessica Sood, Charishma Bal and Kapil JerathPartygoersVocalist Vijay