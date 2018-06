इस टॉक सेशन में नॉर्थ, मुंबई, अजमेर व ओड़िसा के नामी रोटेरियंस पहुंचे

चंडीगढ़ | जब कई प्रोफेशनल्स मिलते हैं तो एक अलग ही समां बनता है। अगर यह सभी रोटेरियंस हो तो यही मुलाकात एक यादगार लम्हे में बदल जाती है। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब रोटेरियंस मिले। यह मौका बना रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के इवेंट के बहाने। पंचकूला के एक होटल में लीडरशिप टॉक रखी गई। मकसद था स्किल बिल्डिंग। साथ ही एक दूसरे से मिलना। इस टॉक सेशन में मुंबई, अजमेर व ओड़िसा के नामी रोटेरियंस पहुंचे। उन्होंने रोटरी व सोसाइटी के लिए इसकी भूमिका पर जागरूक किया। इस सेशन में नाॅर्थ के अलग-अलग रोटरी क्लब के प्रेसीडेंट्स हिस्सा बने। इनमें डॉक्टर्स, आंत्रप्रिन्योर्स व बिजनेसमैन शामिल हुए। मीट एंड ग्रीट के बहाने अपने रोटरी के अनुभवों को शेयर किया। इनपुट: मधुप यादवRtn. C.P Bendre and Rtn. Kirti Vasan (Mumbai)Rtn. Dr. Rita KalraRtn. V. P Kalta (Shimla) and Dr. Vivek Lalit (Kurukshetra)PDG Ulhas Kolhatkar (Mumbai), District 3080 Governor RtnT. K Ruby, and Rtn. M. P GuptaRtn. Deepak Sood and Rtn. Arun MongiaPDG Dilip Patnaik (Bhubaneswar) &PDG Arun Gupta (Bikaner)