द लोकल ट्रेन की हिंदी रॉक पार्टी

चंडीगढ़ | म्यूजिक से रियलिटी और सपनों के बीच की दुनिया का सफर करना। सोसाइटी व लोगों की बात करना तो कभी वक्त की। अपनी परफॉर्मेंस से बैंड “द लोकल ट्रेन’ म्यूजिक का यही सफर कराता है। यह इंडिपेंडेंट रॉक बैंड है, जो परफॉर्म करता हैं रॉक म्यूजिक के जोनर में। बैंड में चार मेंबर हैं। वोकलिस्ट, ड्रमर, गिटारिस्ट अौर बास प्लेयरिस्ट। जब इन चारों की जुगलबंदी होती है तो एक अलग ही समा बनता है। यूं लगता है जैसे हिंदी रॉक का कोई नया जोनर सामने आ गया हो। म्यूजिक की इसी अदा का बैंड द लोकल ट्रेन ने परिचय दिया। शहर के अपस्टेयर्स क्लब की लाइव बैंड नाइटआउट पार्टी में परफॉर्मेंस देने पहुंचा था। बैंड ने हिंदी म्यूजिक को रॉक स्टाइल में पेश किया। इस पार्टी में म्यूजिक को एंजॉय करने आंत्रप्रिन्योर्स व फैशन लवर्स पहुंचे।Anoop Arora and Devanshi AroraGaurav and ShagunSakshi and PallaviGunjan and RohanAngad, Kaustabh, Mani, Sumrit Shahi and PreciousPartygoerBand “The Local Train’