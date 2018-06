क्लब नाइटआउट में म्यूजिक का रीमिक्स व मैशअप स्टाइल

चंडीगढ़ | स्पिनिंग स्टाइल से हर नाइटआउट को एक अलग ट्विस्ट देना। यह स्टाइल है डीजे सूर्या का। उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस का यही रंग अल्मास लाउंज में देखने को मिला। मौका बना क्लब नाइटआउट का। रेजिडेंट डीजे सूर्या व जीत ने इस पार्टी में म्यूजिक के कॉमर्शियल और बॉलीवुड स्टाइल को अपनी परफॉर्मेंस से दर्शाया। डीजे सूर्या ने म्यूजिक की अलग तरह की मिक्सिंग की। कभी मैशअप स्टाइल बनाया तो कभी रीमिक्स टोन। सूर्या ने अपनी परफॉर्मेंस से पार्टी क्राउड को डांस फ्लोर छोड़ने नहीं दिया। इनपुट: मधुप यादवGagan, DJ Surya and DamanjeetRahul Mehra and Ravish RahejaAnvika, Alisha, Nikko Kashyap and BabbalPriyanka and ShabmanNeetika Sharma and Anju ThakurAmanjot, Pavneet and IshtpreetDJ Zuby