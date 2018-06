क्लासिकल स्टाइल में हुई टॉप क्लबिंग नाइट

चंडीगढ़ | म्यूजिक की मिक्सिंग न हो तो हर शाम फीकी लगती है। पार्टी को पैपी व रॉकिंग बनाने का यही काम डीजे करते हैं। अगर डीजे के साथ-साथ लाइव बैंड भी हो तो यही सेलिब्रेशन खुद ब खुद जानदार बन जाता है। म्यूजिक का ऐसा ही जश्न सेक्टर-26 के सीयॉर्ड लाउंज में दिखा। क्लबिंग नाइट को यहां टॉप नाइट्स थीम से ट्विस्ट किया गया। साहिल द सिंडीकेट बैंड परफॉर्मेंस देने पहुंचा था। एक ओर वोकलिस्ट साहिल ने अपने बॉलीवुड क्लासिकल म्यूजिक से पार्टी को सजाया। दूसरी ओर डीजे ने अपने स्पिनिंग स्टाइल से हिंदी और पंजाबी गीतों को रिमिक्स किया। इस नाइट आउट में शहर के सोशलाइट्स अपने स्टाइल व अंदाज की झलक बिखेरते मिले।PoojaMeenu Khurana, Mankinder and MeenakshiHitesh and MonicaHiteish Arora and Boon AroraBand Sahil-The Syndicate