पार्टी सूफी और वेस्टर्न म्यूजिक की

चंडीगढ़ | अपने म्यूजिक से माहौल को फ्रेशनेस से भर देना। हर बार म्यूजिक की अरेंजमेंट को बाकी बैंड से अलग कर देना। इन्हें सूफी रागों से जोड़ देना। यही अदा है दिल्ली बेस्ड द प्रोजेक्ट राग बैंड के आर्टिस्ट की। म्यूजिक से इनका एक्सपेरिमेंट करने का अंदाज सुनने वालों को म्यूजिक के अलग-अलग जोनर्स को दिखाता है। सेक्टर-26 के बुलेवॉर्ड लाउंज में यह बैंड परफॉर्म करने के लिए पहुंचा था। इनकी हर ट्यून स्पेशल रही। बैंड ने इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से धुनों को लाइव क्रिएट किया। सूफी को फोक, बॉलीवुड, रेट्रो और वेस्टर्न स्टाइल में कवर किया। अपने कंपोजीशंस को राग स्टाइल में गुनगुनाया। म्यूजिक में एक के बाद एक ट्विस्ट करते चले गए।SahibaAbhinav, Lavanya and Rachit MalhotraPratham Tandon, Mohit Aarya, Deepak Malik, and Avinash Kumar (The Project Raag)Gunjan, Rachita , Komal Malhotra , Lavanya and SakshiVikal and Shalini