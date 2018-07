डॉक्टर्स की आर्टिस्टिक योग क्लास

चंडीगढ़ | शरीर के हर हिस्से पर काम करने के लिए अलग-अलग आसन हैं। खासतौर पर आर्टिस्टिक योग से सभी हिस्से पर जल्दी असर होता है। चाहे वो डाइजेशन हो या फिर स्ट्रेस। चंडीगढ़ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी सोसाइटी (सीओजीएस) से जुड़े डॉक्टर्स ने यही डिस्कस किया मीट एंड ग्रीट सेशन के दौरान। आर्टिस्टिक योग की अहमियत बताने के लिए चंडीगढ़ रीजन मीनोपॉज सोसाइटी (सीआरएमएस) ने श्रृंगार-16 में एक सेशन रखा। भरत ठाकुर की शागिर्द व आर्टिस्टिक योग ट्रेनर ऊषा चेंगप्पा ने इसे कंडक्ट किया। पार्टिसिपेंट्स को डिप्रेशन, स्ट्रेंथ लॉस, अन्य समस्याओं से राहत दिलाने के साथ हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आर्टिस्टिक योगासन बताए गए। ऊषा ने बताया कि सूर्य नमस्कार सबसे कारगर आसन है। इसे हफ्ते में तीन घंटे और महीने में अगर ग्यारह बार करें तो बॉडी शेप में रहती है। इस सेशन में शहर की नामी डॉक्टर्स हिस्सा बनीं। इनपुट: मधुप यादवYoga sessionDr. Seema Sharma, Dr. Lakhbir Dhaliwal (Ex HOD, Gynae, PGI)and Dr Suneet Tayal (Gynae, Fortis)Dr. Nirja Chawla (Endoscopic Surgeon & President, CRMS),Dr. Vanita Suri (HOD, Gynae PGI) and Dr Shashi JoshiNandita Puri and Dr. ShanujeetUsha Chengappa (Yoga Trainer)Doctors practising Artistic YogaDr Manjeet (Gynae GMCH-32) andDr. Sapna (Gynaec GMSH-16)