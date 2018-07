सूफी म्यूजिक की फैशनेबल पार्टी

चंडीगढ़ | म्यूजिक के जोनर्स का सफर कराना अपने लाइव परफॉर्मेंस के स्टाइल से। कभी बॉलीवुड से पंजाबी म्यूजिक के दौर में तो कभी सूफिज्म। यह बैंड म्यूजिक ओशन के लाइव परफॉर्मेंस का स्टाइल है। हर बार इनकी परफॉर्मेंस माहौल को अलग बना देती है। सेक्टर-26 के बुलेवॉर्ड लाउंज में यह बैंड परफॉर्मेंस देने पहुंचा। बैंड मेंबर्स ने अपनी मैलोडीज की धुनाें से लाइव मिक्स किया। इसके लिए उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद ली। तबला, बेस गिटार, प्यानो और वोकलिस्ट से हिंदी, पंजाबी और सूफी गीतों को अपने अंदाज में पेश किया। वहीं इस पार्टी शहर के फैशनेबल लोग अपने स्टाइल से वाकिफ कराते दिखे।इनपुट: मधुप यादवRenuka and SimranBand ArtistMunit, Vishal and AartiShweta, Renuka, Roshni, Priya, Simran and AartiShweta and PriyaRama and Gurmeet