सॉल सिटी प्रोजेक्ट की पार्टी

चंडीगढ़ | इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ जश्न और भी जानदार बन जाता है। खासतौर पर अगर इसमें म्यूजिक की वेरिएशंस शामिल हों। म्यूजिकल परफॉर्मेंस का ऐसा ही नजारा सेक्टर-26 के प्लेग्राउंड लाउंज में मिला। यहां नाइटआउट को म्यूजिकली सेलिब्रेट करने के लिए गा की ओर से सॉल सिटी प्रोजेक्ट पार्टी रखी गई। यहां डीजे गैग्स (गगन) अपने हिप-हॉप म्यूजिक का ट्विस्ट देने पहुंचे। उन्होंने हिप-हॉप म्यूजिक को मैशअप स्टाइल में मिक्स किया। कभी इसे रेगे, इलेक्ट्रो हाउस का बनाया और कॉमर्शियल हाउस में। इस पार्टी में शहर के कई सोशलाइट नजर आए।इनपुट: मधुप यादवShikha and ShefaliPrachi, Akshit, Kunal, Abhishek, Arushi and MeharDJ GagsMantran Kahlon and Prince SharmaPartygoers