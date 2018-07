स्टार्स के साथ मनाया इन्कम टैक्स डे

चंडीगढ़ | सेलिब्रेशन हो और मौज-मस्ती न हो ऐसा हो नहीं सकता। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्टर-17 में मंगलवार को इन्कम टैक्स डे सेलिब्रेशन आयकर ज्योति हुआ। इसमें डिपार्टमेंट के टारगेट, मोटिव के बारे में तो बताया ही गया लेकिन इसके साथ ही मौज- मस्ती भी हुई। सेलिब्रेशन में अभिनव बिंद्रा, कॉमेडियन व एक्टर गुरप्रीत सिंह घुग्गी, एक्टर व सिंगर युवराज हंस और सिंगर गुरनजर भी पहुंचे। इस मौके पर गुरप्रीत घुग्गी ने लोगों को खूब हंसाया। युवराज हंस स्टेज पर आए तो बोले- जब मैं यहां लिफ्ट से आ रहा था तो मैडम (प्रिसिंपल कमिश्नर ऑफ इन्कमटैक्स, पूनम सिद्धू) बोलीं पैंट तो ढंग से पहन के आ जाते। मैंने महंगे गॉगल्स खरीदे थे, सोचा पहन लूं। मैडम बोलीं- इसे उतारो, इस समय क्यूं डाले हैं। सच कहूं- मुझे मेरी स्कूल की प्रिंसीपल याद आ गई। इसके बाद बोले- गलती हो गई मैम, आगे से मैं फॉर्मल ड्रेस में आऊंगा। ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए मजाक में बोले- आप लोग चाय जरूर पीने आना लेकिन कभी छापा मारने मत आना। प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर ऑफ इन्कमटैक्स मधु महाजन जब स्टेज पर आईं तो युवराज की बात का जवाब देती हुई बोलीं- अगर सभी लोग समय पर और पूरा टैक्स भरेंगे तो छापा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। युवराज और गुरनजर ने गाने भी सुनाएं। शूटर अभिनव बिंद्रा ने इस पर अपनी जर्नी के बारे में बताया।Actor, Comedian Gurpreet singh GhuggiNeha Choudhary And UrvashiDiva Singh And Annapurna GuptaYuvraj hans and GurnazarMadhu Mahajan, Principal ChiefCommissioner of Income TaxBRR Kumar And Sukhvinder KhannaEx- Shooter Abhinav BindraRam MohanPoonam Sidhu , PrincipalCommissioner of Income Tax