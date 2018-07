स्टोरी टेलिंग में चंडीगढ़ की बात

चंडीगढ़ | सिटी ब्यूटीफुल से जुड़ी बातों को शेयर किया गया सेक्टर-7 सोशल के वर्क स्पेस एरिया में। मौका बना सोशल रिप्रजेंट प्रोजेक्ट का। शहर में इसीलिए “द चंडी कनेक्ट’ को लेकर फोक एंड टेल्स कम्युनिटी के साथ द स्टोरी टेलिंग सेशन रखा गया। ताकि अलग-अलग फील्ड से जुड़े लोग इसका हिस्सा बने। इनमें आंत्रप्रिन्योर, टीचर, इंजीनियर, सेना अधिकारी, मीडिया प्रोफेशनल्स से लेकर स्टूडेंट्स थे। इस सेशन में कॉमन थी तो सिर्फ एक बात। यह कि सभी का किसी न किसी रूप में चंडीगढ़ से नाता था। इसमें लेखिका निरुपमा दत्त गेस्ट स्पीकर बनी। पार्टिसिपेंट्स ने पोएट्री, किस्सों व कहानियों से अपने अनुभव सुनाए।Nirupama DuttAmy SinghTeam of Folk and Tales communityNirupma Subramaniam and HarmeetDeeptha VivekanandDeviyani Singh