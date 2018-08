हिंदी-पंजाबी गीतों को वॉयलिन पर सुनाया

Ritika, Neeru, Kamya, Aditi and AnjuMahender and Meenu KhurannaNeelabh, Samriti, Garima and AnkushMusical Night outचंडीगढ़ | पार्टी में मेलोडियस धुन मिक्स की जाए तो पार्टी रॉकिंग बन जाती है। खासतौर पर अगर यह धुनें वॉयलिन की हों। सूदिंग म्यूजिक से सजी पार्टी हुई सेक्टर-7 के रिबैल किचन एंड बार में। यूक्रेन की वॉयलनिस्ट व डीजे हैलेक्सी के साथ नाइट आउट रखी गई थी। जहां उन्होंने म्यूजिक को लाइव पेश किया। लाउंज के रेजिडेंट डीजे बल्ली ने अपने म्यूजिक को स्पिन किया। इसे इंप्रोवाइज करते हुए हैलेक्सी ने मेलोडियस टच दिया। इलेक्ट्रिक स्टाइल में वॉयलिन से धुनों को क्रिएट करते हुए दिखाया। इंग्लिश, हिंदी से लेकर पंजाबी गीतों को वॉयलिन से प्ले किया। इस पार्टी में सूदिंग म्यूजिक लवर्स नजर आए।Shipra Goyal