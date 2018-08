रॉक नाइट आउट में युवराज का मेलोडियस अंदाज

चंडीगढ़ | नाइट आउट पार्टी का नजारा दो-गुना हो जाता है जब उसमें डीजे के म्यूजिक के अलावा लाइव धुनें भी जुड़ जाएं। सेक्टर-26 के सत्वा लाउंज में ऐसा ही माहौल बना। नाइट आउट सेलिब्रेट करने के लिए पंजाबी सिंगर व एक्टर युवराज हंस लाइव पार्टी रखी गई। यहां युवराज ने अपने गीतों को रॉक स्टाइल में गुनगुनाया। गानों को मेलोडियस अंदाज में पेश किया। कुछ नामी सिंगर्स के गीत भी गुनगुनाए। इसके साथ ही पार्टी लवर्स के कदमों को रुकने नहीं दिया। लाइव पार्टी में शहर के फैशनेबल लोग नजर आए।Harjinder Khurana and Mona KhurannaSonia Chopra, Sanjeev Nagpal, Vipla Nagpal and Deepak ChopraNeha Sahni and Ushir SahniAashima Aggarwal’ s with Actor Saqib SaleemSinger Yuvraj Hans