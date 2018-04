चंडीगढ़ | चंडीगढ़ियन्स ज्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश हैं। उनके लिए अच्छा दिखने के मायने ही कुछ अलग हैं। वे क्विक डिसीजन...

चंडीगढ़ | चंडीगढ़ियन्स ज्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश हैं। उनके लिए अच्छा दिखने के मायने ही कुछ अलग हैं। वे क्विक डिसीजन मेकर हैं। उन्हें मॉडर्न व बाेल्ड पीस भाते हैं। इसलिए वैसा ही ब्लेंड देने लेकन चंडीगढ़ पहुंचीं ूलरी डिजाइनर क्वीनी सिंह। होटल हयात में वाइन एंड चीज सेशन में अपनी कलेक्शन को डिस्प्ले किया। इसमें शहर की सोशेलाइट व फैशन लवर्स हिस्सा बने। क्वीनी ने डिजाइनिंग की इंस्पिरेशन को शेयर किया। बोलीं- आजकल की वुमन वर्किंग होने के साथ मजबूत भी हैं। हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहती हैं। ऐसी चीज जिसे वह दिनभर कैरी कर सकें। साथ ही सबसे अलग भी लग सकें। फिर वाहे वह चाहे ऑफिस हो, ईवनिंग या फिर कोई खास फंक्शन। ऐसी जूलरी जो किसी भी दिन और किसी भी मौके पर आसानी से फिट हो जाए। भले ही वो एक पीस हो, लेकिन वो स्टाइल स्टेटमेंट बने। उन्होंने कहा- अपनी प्रेरणा की बात करूं तो उसमें दर्जनों चीजें शामिल हैं। लेकिन यहां स्पेशली लेकर आई हूं स्नेक, पैरेट और ड्रैगन पर बनी जूलरी। क्वीनी मानती हैं कि ये चीजें बरसों पहनने पर भी अपना जादू बनाए रखेंगीं।



Rose, Olive and



enamuel style Bracelet



Butterfly style ring



Diamond ring in Parrot design



Snake Necpiece with earing



Designer Queenie Singh



Gorilla design doube ring





Web Title: फैशन लवर्स को पसंद आई स्नेक, ड्रैगन और पैरेट थीम पर बनी जूलरी

News in Hindi from Dainik Bhaskar) फैशन लवर्स को पसंद आई स्नेक, ड्रैगन और पैरेट थीम पर बनी जूलरी