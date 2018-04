चंडीगढ़ | राइटर्स को रीडर्स से जोड़ने का काम कर रही प्रभा खेतान फाउंडेशन ने चंडीगढ़ में अपनी सीरीज कलम के तहत र|ा वीरा...

चंडीगढ़ | राइटर्स को रीडर्स से जोड़ने का काम कर रही प्रभा खेतान फाउंडेशन ने चंडीगढ़ में अपनी सीरीज कलम के तहत र|ा वीरा को बुलाया। वे अपनी चर्चित किताब डॉटर बाई कोर्ट ऑर्डर को लेकर पहुंचीं। होटल ताज में एक बेहद एक्सक्लूसिव गैदरिंग में तकरीबन वन टू वन वाला माहौल बनाकर बातचीत की गई। र|ा जानी मानी पत्रकार नलिनी सिंह की बेटी हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक बेटी के संघर्ष को हाईलाइट करते हुए ये बताया है कि समाज में जो कुछ बहुत चमकीला दिख रहा है, दरअसल वह अपने आप में उतना ही कालापन छिपाए हुए है। प्रोग्राम में प्रभा खेतान फाउंडेशन से संदीप भुटोरिया इस मौके पर माैजूद रहे। उन्होंने लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को लेकर इस तरह के आयोजन करते रहने की बात कही। प्रोग्राम में सहयोग अहसास ग्रुप ने दिया।



Life coach Sharmita Bhinder



Writer Ratna Veera



Rohit Gupta And Hema Dhawan



Sunita Katoch



Taj GM, Surinder Singh



Dr. Anju Jain and Ms Rohini Negi



Sandeep Bhutoria, Manisha Shalu Goel



Radhika Gupta, Shalu Goel and Syamli Jain





Web Title: राइटर्स को रीडर्स से जोड़ती है कलम

News in Hindi from Dainik Bhaskar) राइटर्स को रीडर्स से जोड़ती है कलम