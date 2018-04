चंडीगढ़ | दिन भले ही कितने ही गुजर जाएं... लेकिन बचपन के दोस्तों के साथ बिताए दिन कभी भुलाए नहीं भूलते। चाहे वो कॉलेज...



चंडीगढ़ | दिन भले ही कितने ही गुजर जाएं... लेकिन बचपन के दोस्तों के साथ बिताए दिन कभी भुलाए नहीं भूलते। चाहे वो कॉलेज के दोस्त हों या फिर स्कूल के। उनका यूं ही बातों-बातों में छेड़ना। किसी बात को लेकर रूठ जाना या फिर कोई मस्तीभरी याद। ऐसी दर्जनों यादें ताजा हुईं पीजीआई डॉक्टर्स की सीएमई मीट में, जो होटल माउंटव्यू में हुई। इस बहाने देशभर के गेस्ट्रोलॉजिस्ट और हेप्टोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया। साथ ही मोहम्मद रफी के गीताें को गुनगुनाया। सभी डॉक्टर्स पीजीआई एलुम्नस का किसी न किसी तरह हिस्सा थे। किसी डॉक्टर की 1992 के दशक में ट्रेनिंग हुई थी तो किसी की दो साल पहले। मीट में सभी एक दूसरे से मिले। अपने एलुमन्स की यादों को शेयर किया।



इनपुट: मधुप यादव



Dr. Kinsuk Das and Mrs Das



Dr. Pradeep, Dr. Ajay Duseja, Dr. Saju Xavier, Dr. Sanjay Kumar and Dr. Anil Singh



Dr. RK Dhiman and Dr. Praveena Dhiman



Dr. Ritambhra Duseja and Anandi Dhawan



Dr. Naresh Bhatt, Dr. Rani Dilawri and Dr. JB Dilawri



Dr. R. Kochhar and his son



Dr. Vishal and Dr. Sunil Taneja

Web Title: एक मुलाकात 25 साल पुराने डॉक्टर्स की

