मिले 1952 से अबतक के सिंधियंस

चंडीगढ़ | बचपन के स्कूली दोस्त और टीचर्स किसी बहाने से कहीं मिल जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही लम्हा बनता मिला चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में। यहां ग्वालियर के बॉयज बोर्डिंग स्कूल सिंधिया के पासआउट्स के लिए डिनर रखा गया। मकसद था उन्हें फिर से मिलाना और स्कूल की यादों को रिवाइव कराते हुए जिंदगी के अनुभवों को शेयर करने का मौका देना। इस डिनर के बहाने सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन(सोबा) के मेंबर्स में मीट एंड ग्रीट सेशन हुआ। साथ ही सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन (सोबा) की नॉर्थ फोरम बनी। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, ग्वालियर, जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। स्कूल से 1952 से लेकर अबतक के बैच के पुराने स्टूडेंट्स, प्रिंसीपल, वाइस प्रिंसीपल, फैकल्टी मेंबर्स, पुराने टीचर्स से व उनकी फैमिलीज शामिल हुए।



इनपुट: मधुप यादव



Dhiren Sharma and Vishesh Sahai



Dr. Madhav Deo Saraswat (Principal), Former teacher MS Bedi, Jorawar Singh, Mitul Dikshit, Rahul Kulshreshta,



President SOBA Gurpreet Singh, Vice Principal Smitha Chaturvedi, Dhiren Sharma, Vishesh Sahai and old boys of SOBA



Twesha and Idant Dikshit



Sonali, Komalpreet and Sumita



Rajnish Roy and Vikram Mathur (Former SOBA, Presidents)



Garima Dikshit and Mrs. Bhasin



Zorawar Singh and Smita Chaturvedi



Col. Jaydeep Singh Ghuman



with his son