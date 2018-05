जॉम्बीज की पार्टी में सूफी, इंडी व पॉप स्टाइल म्यूजिक

चंडीगढ़ | समां तो लाइव सिंगिंग से ही बनता है। अगर सिंगिंग सूफियाना हो तो अपने अाप एक सूदिंग माहौल बन जाता है। पंचकूला के द एस्केप लाउंज व बार में कुछ ऐसा ही दिखा। यहां म्यूजिकल जॉम्बीज की फ्यूजन नाइटआउट रखी गई थी। वोकलिस्ट जस्सी ने परफॉर्म किया। दूसरी ओर डीजे रेविन ने म्यूजिक स्पिन किया। दोनों आर्टिस्ट ने सूफी म्यूजिक को इंडी व पॉप स्टाइल में मिक्स कर सूफियाना टच दिया। साथ ही पंजाबी गीतों को कुछ सूफी कलाम से पेश किया। इस नाइटआउट में पार्टी लवर्स म्यूजिक एंजॉय करते दिखे।



इनपुट: मधुप यादव



Monika and Harjinder Khurana



Garry Grewal



Mocktail Escape



Aakash and Munmun Raizada



Sonali, Monika and Daman



Neha Bansal, Pooja Garg and Sheena Bansal