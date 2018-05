डांस और गेम्स से सेलिब्रेट की पार्टी

चंडीगढ़ | फैशन का हर रंग देखने को मिलता है पार्टीज के बहाने। फिर चाहे यह कपड़ों का फैशन हो, फुटवियर्स या फिर मेकअप स्टाइल का। शहर की फैशनेबल लेडीज का ऐसा ही मिजाज नजर आया। मौका था किट्टी पार्टी। हालिया पेज थ्री क्लब की लेडीज ने सेक्टर-26 में गेट टुगेदर रखी। मकसद था क्लब की “किट्टी’ को एंजॉय करना। ग्रुप की पंद्रह लेडीज ने इसमें हिस्सा लिया। कोई वेस्टर्न ड्रेस में तो कोई इंडो वेस्टर्न स्टाइल में पहुंची। इस मीट एंड ग्रीट को डांस, म्यूजिक और फन गेम्स के जरिए सेलिब्रेट किया। साथ ही लेडीज ने अंताक्षरी खेलते हुए सेल्फी भी खींची। इनपुट: मधुप यादवPooja Garg and Rashim SinglaBarkha Verma, Dia Mittal, Raman Lamba, Pooja Garg, Kashish, Shalvin and PoojaSelfie TimeBinny and Dia Mittal