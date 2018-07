जस के साथ रॉक स्टाइल बॉलीवुड पार्टी

चंडीगढ़ | पार्टी में अगर अापके किसी चहीते सिंगर की परफॉर्मेंस हो, तो वह और भी जानदार बन जाती है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला सेक्टर-26 के बुलेवार्ड लाउंज में। मौका बॉलीवुड नाइटआउट का रहा। डीजे सूरज का वेस्टर्न म्यूजिक की धुनों से माहौल सजा था। यहां पराडा फेम व पॉप सिंगर जस मानक परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचे थे। जस ने अपने पॉप म्यूजिक को रॉक स्टाइल में मिक्स किया और पंजाबी धुनों को बॉलीवुड स्टाइल में मेलोडियस टच दिया। वहीं इस पार्टी में शहर के कई सोशलाइट नजर आए।Singer Jass ManakAarzu, Shivam and ShagunAashrita and DamanPihu, Osheen, Ayushi and JassiParvesh and NavneetShipra and Gaurav