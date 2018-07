पार्टी में डीजे टेकमेस्ट्री का इलेक्ट्रो, टेक्नो और हिप-हॉप म्यूजिक

चंडीगढ़ | अपने स्पिनिंग स्टाइल से डीजे टेकमिस्ट्री किसी पार्टी को इलेक्ट्रो व टेक्नो टच देना बखूबी जानती है। दिखने में विदेशी डीजे लगती हैं। पर असल में इंडियन फीमेल डीजे है। टेक्नो म्यूजिक में परफॉर्म करती है। एलान्ते मॉल के पिरामिड लाउंज मेें उन्होंने अपने म्यूजिक के इसी स्टाइल से परिचय कराया। वह क्लबिंग नाइट को अपनी म्यूजिक मिक्सिंग से सजाने के लिए पहुंची थी। इंडियन व इंग्लिश म्यूजिक को इलेक्ट्रो हाउस, हार्ड टेक्नो, हिप हॉप और ट्रैप धुनों से मिक्स किया।Ekampreet and KiranUshir Sahni, Neha Sahni, Monika Khurana and Harjinder KhuranaVishal KhandujaShubhom and Jayati JunejaDJ Techmystery