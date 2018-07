डीजे केओस किटन की लाइव ईडीएम पार्टी

चंडीगढ़ | अपने म्यूजिक के स्पिनिंग स्टाइल से इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) को एक नया ट्विस्ट दिया डीजे किओस किटन ने। वह एलान्ते के पिरामिड लाउंज की क्लबिंग नाइट लाइव में परफॉर्म करने पहुंची थीं। मौका बना ईडीएम पार्टी का। इस पार्टी में डीजे रुद्र का ओपनिंग सेट रहा। इसके बाद डीजे किओस किटन ने परफॉर्म किया। टेक्नो म्यूजिक में परफॉर्म करते हुए अपने स्टाइल से परिचय कराया। इंग्लिश म्यूजिक को टेक्नो धुनों से लाइव मिक्स किया। इस ईडीएम पार्टी में इंग्लिश म्यूजिक लवर्स नजर आए।PartygoersDee J Rudd and DJ Kaos KittenSikander and DeepakPayal, Twinkle and Lavika