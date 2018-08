नूरां सिस्टर्स पहुंची सूफी म्यूजिक लेकर

Ishita Thakur and Vaishali SharmaNooran Sisters Singer Jyoti and SultanaKavita, Mehak, BhawnaSufi Nightचंडीगढ़ | लाइव म्यूजिक के साथ जश्न और भी जानदार बन जाता है। इसमें अगर सूफी म्यूजिक की वेरिएशंस शामिल हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस का एक ऐसा ही नजारा सेक्टर-7 के चंडीलैंड लाउंज में देखने को मिला। सूफी म्यूजिक से नाइटआउट को सेलिब्रेट करने के लिए नूरां सिस्टर्स के साथ सेलिब्रेशन को रखा गया। उन्होंने लाइव म्यूजिक पेश किया। सूफी रॉक स्टाइल में अपने पॉपुलर गीतों को गुनगुनाया। इस रॉक पार्टी में शहर के कई सोशेलाइट नजर आए।इनपुट: मधुप यादवDJ Vinay and BabbalHarmeet and AlkaShivani, Neha, Sonu and Jasmine