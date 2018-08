वेस्टर्न स्टाइल में लेडीज की मीट एंड ग्रीट

चंडीगढ़ | सेलिब्रेशन में हर रंग देखने को मिल जाता है भले ही मौका कोई भी हो। लेकिन यही पार्टी अगर सिर्फ लेडीज की हो तो इससे फैशनेबल मिजाज जुड़ जाता है। शहर के बटरफ्लाई क्लब की पार्टी में क्लब के मेंबर्स ने सेक्टर-26 के क्लचर लाउंज में फ्यूजन थीम में गेट टुगेदर रखी। लेडीज ने इस थीम पर खुद को वेस्टर्न स्टाइल दिया। इस मीट एंड ग्रीट को डांस, म्यूजिक से सेलिब्रेट किया गया। साथ ही सेल्फी लेकर लम्हे को यादगार भी बनाया। इनपुट: मधुप यादवLadies PartyRashim and Dia MittalPooja, Pooja Dhir, Nimisha and MrinaliniNamisha and KashishPooja Garg and Raman Lamba