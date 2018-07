रेनबो थीम में लेडीज की फैशनेबल पार्टी

चंडीगढ़ | फैशन कपड़ों का हो, फुटवियर्स या फिर मेकओवर स्टाइल का। सेलिब्रेशन में ऐसा हर रंग देखने को मिल जाता है। वहीं अगर पार्टी सिर्फ लेडीज की हो तो यह फैशनेबल बन जाती है। शहर के बटरफ्लाई क्लब की पार्टी में ऐसा ही मिजाज नजर आया। क्लब के मेंबर्स ने सेक्टर-26 के प्ले ग्राउंड लाउंज में गेट टुगेदर रखी। इसका थीम था रेनबो। हालांकि यह लम्हा लेडीज के लिए एक-दूसरे से मिलने का बहाना बना था। इस मौके को इंट्रस्टिंग बनाने के लिए इंद्रधनुष के सात रंगों से जोड़ा गया। लेडीज ने खुद को वेस्टर्न स्टाइल में रंगा। दो-दो के पेयर में एक ही रंग की वेरिएशन वाली ड्रेस से अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाया। इस मीट एंड ग्रीट को डांस, म्यूजिक और फन गेम्स से सेलिब्रेट किया। इनपुट: मधुप यादवBinny and PoojaDia Mittal and KashishBarkha Verma andRaman LambaPallavi SodhiPooja Garg, Nimisha Patel and Rashim SinglaShalvin and Mrinalini