डीजे मिनास की हाउसफुल पार्टी

चंडीगढ़ | माहौल रॉकिंग हो जाता है अगर किसी पार्टी में म्यूजिक की वेरिएशंस जुड़ जाएं। इलेक्ट्रो म्यूजिक के साथ बीट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का तालमेल भी हो। परफॉर्मेंस का ऐसा ही नजारा दिखा पिरामिड लाउंज में। यहां नाइट आउट को सेलिब्रेट करने के डीजे मिनाज के साथ हाउसफुल नाइट आउट रखी गई। इसमें डीजे मिनाज ने म्यूजिक को हाउस स्टाइल में मिक्स किया। इलेक्ट्रो धुनों को टॉप नंबर्स से मिलाया। अपना रिमिक्स म्यूजिक पेश किया। वहीं लाउंज के रेजिडेंट डीजे रुद्र ने भी अपने म्यूजिक को स्पिन किया। इस रॉक पार्टी में शहर के कई सोशेलाइट नजर आए।Ruby and TwinkleDJ MinazMeenakshi, Pooja Gogi, Shital and Monica AroraHitesh and KrishanPartygoers