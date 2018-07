पंजाबी म्यूजिक के साथ रॉकिंग पार्टी

चंडीगढ़ | लाइव म्यूजिक के साथ जश्न और भी जानदार बन जाता है। खासतौर पर अगर इसमें म्यूजिक की वेरिएशंस शामिल हो। म्यूजिकल परफॉर्मेंस का ऐसा ही नजारा सेक्टर-26 के फर्जी कैफे में देखने को मिला। यहां नाइट आउट को म्यूजिकली सेलिब्रेट करने के लिए सिंगर परमीश वर्मा के साथ रॉक नाइट्राइट पार्टी रखी गई। उन्होंने लाइव म्यूजिक पेश किया। रॉक स्टाइल में अपने पॉपुलर गीतों को गुनगुनाया। अपने गीतों को मैशअप स्टाइल में परफॉर्म किया। लाउंज के रेजीडेंट डीजे ने अपने म्यूजिक से पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से मिक्स किया। इस रॉक पार्टी में शहर के कई सोशेलाइट नजर आए। इनपुट: मधुप यादवRasna, Simran and ShwetaShibani Chorpa, Syrkhab Anjumand Saransh ChopraAnil, Sachet Sehgal, Munir and DanishBhupi Arora and Neeraj KharabShaina, Teena, Zeenia, Kanika and MallikaSinger Parmish Verma