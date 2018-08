सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा एन्वायर्नमेंट का ग्रीन कलर

चंडीगढ़ | तीज सेलिब्रेशन भले ही हर जगह हो रहा हो, लेकिन सबका अंदाज अलग-अलग होता है। कोई फेस्टिवल को देखते हुए सेलिब्रेट करता है तो कोई इसके साथ एक्टिविटी जोड़ देते हैं। जैसे मोहाली के क्वीन लाउंज ने इस सेलिब्रेशन को एन्वायर्नमेंट के साथ जोड़ा। मौज-मस्ती के साथ सभी को गिफ्ट्स में प्लांट्स दिए। ग्रुप की मेंबर शैली ने बताया कि इस सेलिब्रेशन में डीजे में तो सभी ने डांस किया। साथ ही खुद भी लोक गीत गाए और गिद्दा किया। इसके अलावा हमने किसी को चांद का टुकड़ा तो किसी को हर दिल अजीज जैसे टाइटल भी दिए। प्लांट्स इसलिए दिए ताकि एन्वायर्नमेंट को बचा सकें।Babita, Usha, Anu, Kalpana, Vinod, Bitadurani, Kakihandum, Shaleen Ajay Dhir and GeetaShaleen Ajay Dhir and Shikha MongaAnu and VarshaKanupriya and Preeti