क्लब ने वेडिंग थीम पर सेलिब्रेट की किटी पार्टी

चंडीगढ़ | पार्टी में फैशन का रंग न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें सभी अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाते हैं। फैशन का यही रंग नजर आया सेक्टर-7 के रिबेल बार एंड किचन में। यहां वुमन पावर क्लब ने किटी पार्टी सेलिब्रेट की। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने एक अलग थीम चुना। क्लब की फाउंडर स्वाति व शीतल ने बताया कि इस बार किटी सेलिब्रेशन के लिए एथनिक थीम को चुना और वेडिंग थीम पार्टी रखी। क्लब मेंबर्स ने पार्टी थीम के रंग अपनी ड्रेस में शामिल किए। वेडिंग लुक के साथ अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाया। वेस्टर्न वियर व कैजुअल के जरिए। किटी को सेलिब्रेट करते हुए फनी गेम्स खेलकर खुद को एंटरटेन किया। इनपुट: मधुप यादवSwati and Sheetal (Co-founder Women Power Club)Sunila Singla and Aneesha SachdevaSonali BhatiaMyraInayaDeepa, Sippi, Meenakshi, Promila, Reena, Binu, Rajni and RitaSushma and DimplePooja Garg and Rashim